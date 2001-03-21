Rus turistin feci ölümü

3.6.2017 - 17:30

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatilini yaptığı otelin havuzuna girerken başını çarpan 28 yaşındaki Rus turist, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Georgii Toloraia eşiyle birlikte tatilini geçirmek üzere Rusya’dan Manavgat Çenger Mahallesindeki bir otele geldi. Dün öğle saatlerinde serinlemek için kaldığı otelin havuzuna giren Toloraia, havuza atlarken başını çarptı. Başını çarparak ağır yaralanan Georgii Toloraia, otel yetkilileri tarafından ambulansla Side Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Toloraia hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Rus Turist Georgii Toloraia’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arif Kaplan
 

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