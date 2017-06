Rus turistler kolye çalarken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kuyumcuya gelen 2 Rus turist, iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Manavgat’ın Side Mahallesinde bir otelde tatil yapan ve isimleri belirlenemeyen 2 Rus turist Side-Kumköy yolu üzerinde bulunan bir kuyumcudan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Karı-koca oldukları tahmin edilen 2 Rus turist, bir süre vitrine baktıktan sonra kuyumcuya girdi. Şahıslar, kuyumcudan kadının boynundaki zincire göre kolye almak istediklerini kolye çeşitlerini görmek istediklerini belirtti. Kuyumcu kolye çeşitlerini Rus turistlere gösterirken erkeğin kolyelerle ilgilenmemesi kuyumcunun kuşkulanmasına neden oldu. Bir süre sonra koltukta oturan kadın ayağa kalkarak başka çeşitleri görmek isteğini belirterek kuyumcunun dikkatini başka yere çekerken erkek ise masa üzerindeki kolyelerden bir tanesini inceleme bahanesiyle avucunun içerisine yerleştirdi. Durumu fark eden kuyumcu, erkeğin aldığı kolyeyi elinden bırakıp bırakmayacağını görmek için beklemeye başladı. Erkeğin kolyeyi cebine koyması üzerine kuyumcu erkekten cebindekileri çıkarmasını istedi. Rus turist, kuyumcunun tepkisi üzerine cebinde sadece cep telefonu olduğunu belirterek cep telefonunu çıkarıp masaya bırakırken cebine koyduğu kolyeyi de kuyumcunun görmediğini zannederek masaya bıraktı. Kuyumcu, Rus turistlerden hemen iş yerini terk etmelerini yoksa jandarmaya haber vereceğini belirterek 2 Rus turisti iş yerinden gönderdi. Olay anı ise kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan kuyumcu Öz Can Karaca, gelen turistin kalitesinin her şeyi ortaya koyduğunu belirterek "Her geçen gün bir Rus turistin hırsızlık yaptığını duyuyoruz. Ben tüm esnaflarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.