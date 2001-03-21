Rüşvet alma anı güvenlik kamerasında

23.3.2017 - 11:56

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İcra Müdürlükleri'nde yolsuzluk yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişi tutuklanırken, şahısların rüşvet alma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece İcra Müdürlükleri'nde ihaleye fesat karıştıran, rüşvet veren, ihaleye katılan diğer kişileri tehdit, şantaj, darp cebir, haksız dava açma yoluyla yıldırma yollarını kullanan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında organize suç örgütü üyeleri ve bu suç örgütünden rüşvet alan icra müdürleri ve memurları tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 İcra Müdür Yardımcısı, 2 İcra Memuru ve bir polis memuru olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının 32 kişiden 2 İcra Müdür Yardımcısı, 2 İcra Memuru ve bir polis memuru olmak üzere 21 kişi tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısları rüşvet alma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın cebindeki parayı çıkararak görevliye veriyor.

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