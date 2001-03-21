Rüşvetçi komiser AVM'de yakalandı

27.3.2017 - 17:05

İstanbul'da FETÖ soruşturması yürüten komiser H.S.Y.'nin ifadesini aldığı bir zanlıdan 10 bin TL rüşvet istedi. Rüşvetçi komiser meslektaşları tarafından AVM'de suçüstü yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturmasında, ifadesini aldığı işadamı A.H’den 10 bin lira aldığı öne sürülen komiser H.S.Y tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturmasında ifadesi alınarak serbest kaldığını söyleyen işadamı A.H, polise başvurarak, ifadesini alan komiser H.S.Y’nin kendisinden 10 bin lira istediğini söyledi. A.H, başvurusunda, “Komiser bana ‘Seni ben serbest bıraktırdım. Eğer istersem dosyayı yeniden açar ve tutuklattırırım’ dedi. Benden tehditle para istiyor” dedi.

AVMdeki buluşma komiseri yaktı

AVM'DE BASKIN

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde, bir plan yapıldı. Operasyonu yürüten ekipler,  A.H’ye seri numaraları alınmış 10 bin lira verdi. Komiser H.S.Y ve A.H Bakırköy’de bir AVM’de buluştu. Bir lokantada gerçekleşen buluşmanın ardından AVM’nin sigara içilen bölümüne geçildi. H.S.Y burada A.H’den 10 bin lirayı aldı. Bu sırada harekete geçen ekipler H.S.Y’yi gözaltına aldı. H.S.Y’nin üzerinden A.H’den aldığı 10 bin lira çıktı. Emniyette sorguya alınan H.S.Y, “Kendisinden borç para istemiştim, onu getirdi ben de aldım. Tehditle para almadım” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan komiser H.S.Y tutuklandı.

 

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