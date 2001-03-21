Bartın’da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı aracın altında sabaha kadar kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otomobiliyle Bartın’dan Zonguldak istikametine giden Mustafa Çelik (31), İhsanoğlu köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki uçuruma devrildi. Devrilen otomobilin altında kalan Çelik, sabaha kadar çıkarılmayı bekledi. Yardım çağrılarına yanıt bulamayan Çelik’in imdadına sabah saatlerinde yoldan geçen başka bir sürücü yetişti. Çelik’in aracını gören sürücünün haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ile Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra itfaiye personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Akif Yaman