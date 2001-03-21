Sahte dolarla kaçan şahıs vurularak yakalandı

Kırklareli’nde 30 bin sahte dolarla kaçan şahıs, Tekirdağ’da aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürmesi üzerine vurularak yakalandı.

Olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde durdurulup arama yapılan 39 LD 061 plakalı hafif ticari araçta 30 bin sahte dolar ele geçirildi. Yakalandığı aracıyla kaçmaya çalışan M.Ç. jandarma ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Misinli Mahallesi'nde kıstırıldı. İddialara göre ‘Dur’ ihtarlarını dinlemeyen sürücü, kullandığı aracı jandarma ekiplerinin üstüne sürmeye çalışması üzerine araca ateş açıldı. Yaralı olarak yakalanan sürücü M.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Serdar Şahin