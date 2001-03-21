Sahte dolarla kaçan şahıs vurularak yakalandı

Sahte dolarla kaçan şahıs vurularak yakalandı
14.6.2017 - 00:03

Kırklareli’nde 30 bin sahte dolarla kaçan şahıs, Tekirdağ’da aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürmesi üzerine vurularak yakalandı.

Olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde durdurulup arama yapılan 39 LD 061 plakalı hafif ticari araçta 30 bin sahte dolar ele geçirildi. Yakalandığı aracıyla kaçmaya çalışan M.Ç. jandarma ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Misinli Mahallesi'nde kıstırıldı. İddialara göre ‘Dur’ ihtarlarını dinlemeyen sürücü, kullandığı aracı jandarma ekiplerinin üstüne sürmeye çalışması üzerine araca ateş açıldı. Yaralı olarak yakalanan sürücü M.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Serdar Şahin

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret