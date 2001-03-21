Sahura kalktı, dehşeti yaşadı

Sahura kalktı, dehşeti yaşadı
12.6.2017 - 00:09

Erzurum’un Oltu ilçesindeki bir şantiyede çalışan aşçı, sahur için arkadaşlarına yemek ısıtmak isterken odada biriken gaz adeta bomba gibi patladı.

Olay geçtiğimiz 28 Mayıs günü Erzurum'un Oltu ilçesi İpekçayır Mahallesinde bulunan maden ocağı şantiyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şantiyede aşçılık yapan Mustafa Polat (68) olay günü arkadaşlarına sahurda yemek ısıtmak için tüpü yakmak istedi. Polat, tüp yanmayınca kuzine sobayı yakmak için çırayı ateşledi. O sırada mutfağa dolan gaz patladı. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Polat, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Şantiyede aşçı olarak çalıştığını belirten 68 yaşındaki Mustafa Polat, yaşadığı patlamanın etkisinden kurtulamazken olayı gözyaşları içerisinde şöyle anlattı:

"3 yıldır şantiyede aşçı olarak çalışıyorum. O gün gece çalışan arkadaşların sahurda yiyeceklerini ısıtmak için tüpü açtım. Tüp yanmadı. Orada kuzine soba vardı. Onu yakıp onun üzerinde ısıtayım dedim. Bu sırada çırayı ateşleyince bir anda bir patlama meydana geldi. Biriken gaz sarmış mutfağı. Beni kaldırıp havaya fırlattı patlama. Kendime geldiğimde her tarafımı ateş sarmıştı. Üzerimde bulunan peştamal giysilerim yanıyordu. Kendimi can havliyle dışarı attım."

Olay sonrasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan Mustafa Polat'ın vücudunda 2. derece yanık tespit edildi. Yanık Merkezinde vücudu tamamen sargıya alınan Polat'ın en büyük destekçisi eşi Yaşagül Polat oldu.

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Sahura kalktı, dehşeti yaşadı Sahura kalktı, dehşeti yaşadı Sahura kalktı, dehşeti yaşadı
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