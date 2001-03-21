Şaka yaptığı arkadaşını silahıyla böyle vurdu

2.6.2017 - 17:46

Zeytinburnu’nda, B.K. adlı bir kişi, şaka yaparken boş olduğunu düşündüğü tabancayı arkadaşı Yiğit A.’na (30) doğrultarak ateş etti. Olayda Yiğit A. hayatını kaybederken, şaka yapan katil zanlısı B.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre ofis olarak kullanılan bir mekanda arkadaşı Yiğit A. ile birlikte oturan B.K., bir anda masanın çekmecesinden çıkardığı tabancayı şaka yaparak arkadaşına doğrultup ateş etti.B. K.’nin açtığı ateş, masanın önündeki sandalyede oturan Yiğit A.’ya isabet etti. İlk etapta acı içinde sandalyeden fırlayan Yiğit A., ofis dışına çıkarak yere yığıldı.

Şaka yaparken arkadaşını vurdu

B.K.’nin boş olduğunu düşündüğü sırada silah ateş alınca göğsünden yaralanan A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı B.K. ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde B.K arkadaşına silahı doğrultuyor. Ardından silahı ateşliyor.Tabancadan kurşun Yiğit A.'ya isabet ederken, şahıs can havliyle dışarı fırlıyor. Ardından B.K da dışarı çıkarak Yiğit A.'ya müdahale ediyor.

Sadık Kahraman

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