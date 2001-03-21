Saldırı hazırlığında olan PKK'lılar tutuklandı

1.4.2017 - 00:08

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren Deniz Aliye kod adlı Tenzile Acar isimli şüpheliyi tespit ederek, gözaltına aldı.

Silahlı saldırı yapacaklardı

Şüpheli Tenzile Acar'a yönelik yapılan üst aramasında ele geçirilen dijital veriler ise incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde örgüt içerisinde faaliyet gösteren, kamu kurumlarına saldırı hazırlığında olan, terör örgütü adına silahlı soygun yapan 9 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tugay Saday

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