Saldırıda yaralanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir kişinin, kuzenin kullandığı otomobile ateş açması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cambazlı Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.K. isimli şahıs, amcasının oğlu M.A.K.’nın (25) bulunduğu 45 B 6497 plakalı hafif ticari araca ateş açtı. 6 mermi isabet araç içerisinde bulunan 5 yaşında ki kız çocuğu E.Ö. ile M.A.K. yaralandı. Aynı araçla Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedavi altına alınırken 5 yaşındaki minik E.Ö.’nün kalbi durdu. Acil serviste doktorların yoğun çabasıyla yeniden kalbi çalıştırılan talihsiz kız çocuğu sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.