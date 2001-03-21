Salıncak ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuk öldü

22.3.2017 - 01:00

Gaziantep’te tabureye çıkarak salıncağın ipini çözerken dengesini kaybederek düşen ve ip boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin terasında oynayan 10 yaşındaki Şevket Özbal, terasta asılı bulunan salıncağın ipini çözmek için bir tabureye çıktı. İpin düğümünü çözmek için uğraşan çocuk, ayağının altındaki tabure devrilmesiyle ipe asılı kaldı. Boğazına dolanan ipten kurtulmak için çırpınan Özbal, komşuları tarafından fark edildi. Ailesine haber vermesi üzerine ise teras katın kapısı güçlükle açılarak çocuk ipten kurtarıldı. Şevket Özbal, kaldırıldığı Gaziantep Özel Yaşam Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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