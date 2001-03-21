Samsun'a şehit ateşi düştü

31.5.2017 - 22:32

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın (26) acı haberi memleketi Samsun’a ulaştı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın acı haberi Samsun’da birlikte yaşadıkları anneannesinin evindeki annesi ve akrabalarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden anneannesinin evini ziyaret eden Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, acı haberi anneannesi ve annesine vererek başsağlığı dileklerinde bulundu. Haberi duyan akrabalar gözyaşları içinde taziye evine koşarken, evin çevresine Türk bayrakları asıldı.

İki kardeş olan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın bekar olduğu, anne-babasının daha önce ayrıldığı, babası Hakan Bayram'ın Trabzon'un Of ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.
Şehit Bayram'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Büyük Cami’de kılınacak olan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilecek.
Öte yandan bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmalarda Samsun'a son bir haftada 3 şehit ateşi düştü.

Erdi Demür - Kenan Akyüz

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret