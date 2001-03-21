Samsun’a şehit ateşi düştü

Hakkari’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman’ın Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari’ye Kirpi aracı ile gelirken 15 kilometre kala PKK'lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada şehit olan Nejat Yaman’ın (24) acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin babası Turan Yaman, annesi Sevim Yaman, kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman ile dedesi Necmi Yaman’ın oturduğu eve gelen jandarma komutanları ve Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, aileye acı haberi verdi. Dede Necmi Yaman acılı haberi evin balkonunda alarak üzüntü yaşarken, hala Habibe Üstün ise evin önünde fenalık geçirdi. Şehidin cenazesi, yarın Tekkeköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Nejat Yaman ile birlikte Samsun’a son 10 günde 4. şehit haberi gelmiş oldu.