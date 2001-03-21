Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 46 asker yaralı

Samsun'un Kavak İlçesi'nde askerleri taşıyan yolcü otobüsü yan yattı. Biri üsteğmen 46'sı asker, 47 kişi yaralandı

Samsun'da askerleri taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 1’i üsteğmen 46’sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza bugün Samsun’un Kavak İlçesi 38’nci kilometrede meydana geldi. Tokat’ta acemi birliğinden dağıtım iznine çıkan ve Samsun’un Çarşamba Havalimanı’na gitmekte olan Zehni Kasar yönetimindeki 60 BL 216 yolcu otobüsü, Kavak İlçesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde yan yattı. Kazada araç komutanı olan 1’i üsteğmen, 46’sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Samsun Haber: Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte otobüste bulunan çok sayıda acemi asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.