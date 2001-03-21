Samsun’da bıçaklı kavga: 2'si polis 3 yaralı

Samsun’da iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale eden 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. adlı bir kişi 155’i arayarak, hal ve hareketlerinden şüphelendiği şahıs hakkında, “Burada bir PKK’lı var” şeklinde ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. O esnada ihbar ettiği kişinin kaçmasını engellemek isteyen B.Ş. ile ihbar ettiği vatandaş arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte belinden bıçak çıkartan şahıs, kendisini ihbar eden B.Ş.’ye saldırdı. O esnada olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırmak isteyince bıçak kaza eseri iki polis memuruna denk gelerek hafif şekilde yaralanmalarına neden oldu. Yaralanan polis memurları olay yerine gelen 112 ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ihbarcı B.Ş., kendisine saldıran şahsın elinden bıçağı alarak şahsı sol bacağından yaraladı. Hafif yaralanan saldırgan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda ihbarcı B.Ş. ile ismi öğrenilemeyen diğer şahıs tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.