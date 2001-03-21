Samsun'da feci trafik kazası: 5 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu karayolunda saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden Hüseyin Gündoğdu'nun kullandığı 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen Seydi Ahmet Albayrak idaresindeki 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kimlikleri belli oldu

Samsun'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada ölen ve yaralıların kimlikleri tespit edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Seydi Ahmet Albayrak ile kamyonette bulunan Döndü Albayrak, Kamile Albayrak, Serpil Albayrak ve Şaban Albayrak olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs şoförü Hüseyin Gündoğdu ile kamyonette bulunan Yiğit Albayrak ve Damla Albayrak adlı çocuklar yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit Albayrak ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Damla Albayrak'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, özel bir hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.