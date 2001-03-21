Samsun'da FETÖ'den 8 kişi tutuklandı

Samsun'da FETÖ'den 8 kişi tutuklandı
7.6.2017 - 19:51

Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan operasyon düzenlemişti. Operasyonda kamuda çalışırken ihraç olan 14'ü öğretmen 8'i kadın 16 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların çoğunluğunun örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandıkları ve örgütün bankası Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü.

KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 16 şüpheli bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1'i kadın 8 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay

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