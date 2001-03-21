Sancaktepe'de gecekondu yangını: 1 ölü

23.3.2017 - 00:54

Sancaktepe'de bir gecekonduda henüz belirlenmeyen bir neden yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 78 yaşındaki bir şahıs tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sancaktepe Emek Mahallesi Gezinti Sokak içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevler kısa sürede evi sararken vatandaşlar yangın sırasında evde olan 78 yaşındaki Binali Yeşilbaş'ı içeriden çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangına müdahale eden ekipler bir taraftan da Binali Yeşilbaş için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 78 yaşındaki Binali Yeşilbaş dumandan etkilenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Yeşilbaş'ın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna gönderildi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, “Yangın başladığında biz camdan kendisini görüyorduk. Ama alevler bir anda evi sardı çıkartamadık. İtfaiye geldiğinde de çok geç oldu” dedi. Vatandaşlar yangının sobadan çıktığını iddia etti.

Binali Yeşilbaş eşinin ise üzgün bir şekilde yanan evinin önünde oturduğu görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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