Şanlıurfa'da 100 kişi birbirine girdi, zırhlılar sevk edildi

31.5.2017 - 09:00

Şanlıurfa’da Suriyeli ile Türk çocukların park kavgasına mahalleli de karışınca gergin saatler yaşandı. Yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavga nedeniyle mahalleye zırhlı araçlar sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki bir parkta Suriyeli ile Türk çocukların kavgasına mahalleli de karışınca gergin saatler yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yaklaşık 100 kişilik grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında devam eden kovalamacada bazı araçlar atılan taşların hedefi olurken kavgaya karışan Suriyelilere ait evler taşlandı.

Kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri ve zırhlı araçlar sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri ile kavgaya karışan taraflar arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Sokak aralarında ve apartman bahçelerinde zanlıları arayan polis ekipleri bazı şahısları gözaltına alıp emniyete götürürken mahallede yeni bir gerginliğin yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kavga nedeniyle çeşitli yerlerine darbe alna 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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