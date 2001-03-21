Satanist cinayete 22 bin lira tazminat

19.3.2017 - 10:13

ORTAKÖY’de Şehriban Coşkunfırat 13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken, arkadaşları Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer tarafından öldürüldü.

Sanıklar beraberlerindeki Coşkunfırat’ı şeytana kurban etmişlerdi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16’şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi. 

Şehriban’ın ailesi tahliye haberlerinin ardından kızlarının katili 3 isme tazminat davası açtı. Emsal olarak da Münevver Karabulut’un ailesine ödenen tazminatı gösterildi. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi dava dosyasını tazminat uzmanı Ahmet Tokat, Şehriban’ın 65 yaşında vefat edeceğinden ve asgari ücretle çalışacağından yola çıkarak babasına 22 bin lira tazminat verilmesi gerektiğini bildirdi. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Mart’ta görülecek duruşmada, aileye verilecek tazminatı karara bağlayacak. Şehriban’ın ablası Derya Coşkunfırat, “Tazminat verilirse, parayı hayır kurumlarına dağıtacağız. Satanistlerin parasıyla hayır yapılmış olacak” dedi.

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