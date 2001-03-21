Satmak isterken yakalandı

4.6.2017 - 01:17

Aydın’dan İstanbul’a yakaladığı yavru baykuşu satmak için giden kadın, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol Şefliği görevlileri, yasa dışı hayvan ticaretine göz açtırmıyor. Yaptıkları başarılı operasyonlarla pek çok yaralı ve yavru yaban hayvanını doğaya geri kazandıran ekiplerin çabası bu kez yavru bir peçeli baykuşu özgürlüğüne kavuşturdu.

Sosyal medya üzerinde ekiplerin yaptıkları taramalarda denk geldikleri yavru baykuş ilanı üzerine harekete geçen ekipler, ilanı koyan şahısla telefonla iletişime geçti. İlanı veren D.K. adlı kadın ile 850 lira karşılığında baykuş almak üzere alıcı rolüyle görüşen ekipler Aydın’da bulunan şahsı İstanbul’a davet etti.


Olan bitenden habersiz olan D.K. ise Aydın’dan yola çıkarak İstanbul’a ulaşınca gerçekle karşılaştı. Elinde yavru baykuşu satmak isterken İstanbul Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol Şefliği ekiplerince kıskıvrak yakalanan D.K.’ya koruma altındaki bir hayvanın ticaretini yapmak suçundan 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen yavru baykuş ise İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi.

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