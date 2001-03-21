Şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana'nın ateşi Niğde’ye düştü

27.3.2017 - 14:51

Şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana'nın ateşi Niğde’ye düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana’nın ailesi Malatya’dan helikopterle Niğde’ye geldi.

33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana’nın Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkii 7. blokta bulunan baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin babası Mehmet Altınalana (59), annesi Şerife (49), eşi Eric Altınalana, 5 yaşındaki kızı Evla, 1,5 yaşındaki oğlu Bora Malatya’dan helikopter ile Niğde’ye geldi. Ailesi gözyaşı dökerken, baba Mehmet Altınalana’ya yakınları başsağlığı diledi. Şehit Altınalana’nın cenazesi yarın öğle namazı sonrasında Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde düzenlenen tören sonrası toprağa verilecek.

Hakkari'de çatışma: 1 şehidimiz var, 22 terörist öldürüldü

(Yasin Esen - Mücahit Bilgi/İHA)

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