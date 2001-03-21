Şehit ateşi Aydın’a düştü

Şehit ateşi Aydın’a düştü
12.6.2017 - 00:21

Bingöl’de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran’ın Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler tarafından açılan ateşte 26 yaşındaki Aydınlı Uzman Onbaşı Ufuk Demirkan şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, helikopterle Bingöl’e getirilerek devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kısa süre önce göreve başlayan Demirkan’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Demirkıran ailesinin 5 çocuğundan biri olan Ufuk Demirkıran’ın çalıştığı işini bırakarak 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Ali Soydemir

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