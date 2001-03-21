Şehit ateşi Giresun'a düştü

Şırnak’ın Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in acı haberi memleketi Giresun’daki ailesine ulaştı.

Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in yaklaşık bir yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Zengin, Şırnak Merkez Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde yürütülmekte olan operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan ilk ateşte şehit düştüğü açıklandı.