Şehit babaya son bakış

Şehit babaya son bakış
13.6.2017 - 20:50

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın cenazesi memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak baba evine götürüldü. Burada helallik alınarak dualar edilirken, ilçe halkı şehit yakınlarını evinde de yalnız bırakmadı. Daha sonra şehidin cenazesi namaz kılınması için Ulu Camii’ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı, tekbir getirildi. Şehidin bir yaşında ki oğlu Osman Kuzey Aydoğan da tabutun başında olup bitenden habersiz kalabalığı izledi. Şehidin Malatya’da uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Önder Aydoğan da törene üniforması ile katıldı. Aydoğan, “Benim iki çocuğum var. Vatansızlara sözüm bizde Ramazanlar bitmez. İki tane oğlum var, ikisi de bu vatana bir kere değil bin kere feda olsun. Bizde Ramazanlar tükenmeyecek” dedi.

Şehit yakınları tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Şehitliği’nde defnedildi.

Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı.

Özcan Saraç

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret