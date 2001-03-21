Şehit cenazeleri Şırnak'a getirildi

1.6.2017 - 01:03

Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 askerin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkış yapan ve içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğradı. Kaza neticesinde; helikopterde bulunan 13 asker şehit oldu. Olay yerine giden ambulanslarla şehit askerlerin cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit cenazelerinin yapılacak otopsinin ardından yarın düzenlenecek tören ile memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Melih Yiğit

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