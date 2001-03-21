Şehit kaymakam Safitürk suikastının planlayıcısı yakalandı

Mardin Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyı planlayan terörist, 4 teröristle birlikte dün Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Teröristin yeni bir eylem hazırlığında olduğu belirlenirken, terör örgütü PKK’nın sözde Mardin bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, saldırıyı planlayan teröristin Kızıltepe ilçesinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde, Mardin ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda saldırının planlayıcısı, eski kaymakamlık binası yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Teröristin yeni bir eylem hazırlığında olduğu öğrenilirken, üzerinde ve çantasında yapılan aramada, silah ve el bombası bulundu. Teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Mardin bölge sorumlusu olduğu da öğrenildi. İlçedeki operasyonda 4 teröristin daha yakalandığı bildirildi.

Teröristin yakalanması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Muhammet Fatih Safitürk sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağ olun arkadaşlar" demişti.

Mardin'in Derik İlçe Hükümet Konağında 10 Kasım 2016’da PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.