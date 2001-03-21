Şehit öğretmen gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, önceki gün daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit öğretmenin cenazesi Batman'daki törenin ardından dün uçakla Ankara'ya daha sonra buradan da akşam saatlerinde karayoluyla doğum yeri olan Osmancık ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan genç öğretmenin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı İlçe Kaymakamlığı binası önüne getirildi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yılmaz için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ilçeye geldi.

Kızının tabutu başında konuşan Sadık Yalçın, "Kimse bizleri yıldıramaz. Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Şehit öğretmenin arkadaşları Aybüke öğretmenin tabutuna sarırılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin amcası Ertuğrul Şahin, ağlayanları uyararak terör örgütünü sevindirmeyeceklerini belirtti.

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BAKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Ülkenin geleceğini şekillendirecek, ülkenin yarınını daha iyi ve güzel yapmak adına 1 milyona yakın öğretmenle birlikte görev yapan öğretmen Şenay Aybake Yalçın'ın, hiçbir değer yargısı olmayan dış güçlerin maşası teröristlerin saldırısı sonucu kaybedildiğini dile getiren Bakan Yılmaz, "Milli Eğitim camiası olarak yastayız. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Terör hiçbir zaman kazanamayacaktır kaybetmeye mahkumdur. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aybüke’nin hatırasını yaşatacağız. Ölüm mutlak. Herkesin kapısını çalacak. Ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalabilir. Üzüntümüz Yunus ile aynı. 'Şu dünyadan bir nesneye yanar için göynüm özüm, gencecik iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi'. Aybüke'nin yapacağı daha çok şey var idi. Bu millet kendisi için çalışanları ilelebet unutmaz. Bugüne kadar 150 bin öğretmenizi şehit verdik. Hiçbir zaman milli eğitim meşalemiz sağ olsun. Milletin başı sağ olsun" dedi.

ADI OKULUNA VERİLECEK

PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırısı sırasında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi görev yaptığı okula verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atamasında Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) atanan, kısa sürede yaptığı çalışmalar ve seslendirdiği türkülerle gönülleri fethetmeyi başaran 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarını yasa boğdu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu müzik atölyesini ziyaret etti.

Kozluk ÇPL Müdürü Mahmut Işık, AA muhabirine, daha önce şehit öğretmenin adını okula kazandırdığı müzik sınıfına vermeyi planladıklarını belirterek, "Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmelerin ardından şehit Aybüke'nin isminin okula verilmesi kararlaştırıldı." dedi.

Işık, okulun en genç öğretmeni olan Yalçın'ın öğrencilerini çok sevdiğini ifade ederek, "Geldiğinde okulumuzda müzik odamız yoktu. Gayretleriyle okulumuza bir müzik odası kazandırdı, müzik aletlerini kendi imkanlarıyla tedarik etti. Çok başarılı öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

"ANNEMİZ GİBİYDİ"



Öğrencilerinden Dilek Avcı, şehit öğretmenin kendilerine anne şefkatiyle yaklaştığını ve yakından ilgilendiğini anlattı.

Şenay Aybüke Yalçın'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Avcı, "Çok kısa sürede bize çok şeyler öğretti. Terör saldırısına maruz kaldı, mekanı cennet olsun. O bizim sadece müzik öğretmenimiz değildi, bir rehber öğretmen gibi dertlerimize ortak oluyordu. Bir öğretmendi ama annemiz gibiydi, çok iyiydi" ifadelerini kullandı.



Firdevs Akın da "Aybüke öğretmenimiz çok iyiydi. Ondan çok şey öğrendik. Örnek alınacak bir öğretmendi. Bize her konuda çok desteğini gördük. Çok üzüldük, keşke böyle olmasaydı" şeklinde konuştu.