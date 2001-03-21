Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit oluşunun 2’nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi. Törene yargı camiasından birçok isim katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 2 yıl önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında şehit oluşunun 2’inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, şehit savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul vali yardımcıları, HSYK ve Adalet müfettişleri, İstanbul’daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşmasına, “Bu vatanın aziz evladı Mehmet Selim Kiraz’ın şahadetinin 2‘inci yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz bu buluşmaya katılımınız ve desteğiniz için şükranlarımı arz ederim” sözleriyle başlayarak, “Yüce Yaradan’ın ilahi emrinde ölüm haktır. Bu ölüm bazen şehit kardeşimizin Hakk’a yürümesinde olduğu gibi şereflice ve onurluca, bazen de katillerin ölümünde olduğu gibi zavallıcadır. Üzülmüyoruz çünkü bu güzel ülkenin güzel insanlarının huzuru için şehadete eren bir kardeşimiz var. Umutluyuz zira şair Karakoç’un da dediği gibi ‘Şehit toprağa düşen bir tohumdur. Mirası da zaferdir.’ Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak sanıyorlar. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar. Bu vesileyle Mehmet Selim kardeşimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yad ediyorum” diye konuştu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise terörün Türk halkını sindiremeyeceğini belirterek, “Şehidimizin ikinci anma töreninde birlik ve beraberliğimizden dolayı mutluyum. Şehidimizin acısı daha taze. İki yıl önce vefat etti. Kendisini de yakından tanırdım. Sonuçları itibariyle, Türk Devleti özellikle dünyada terörden en çok mağdur olan ülkelerdendir. Tüm terör örgütlerinin amacı halkı korkutmak ve sindirmektir. Görüyoruz ki bizim halkımız teröristlere pabuç bırakacak bir halk değildir. Şu anda da teröre karşı dimdik ayaktayız. Değerli Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi şahsen tanımıştım. Hatta İstanbul’a tayini konusunda da kısmen yardımcı olmuştum. Ama tarih ve kader onu şehadet makamına ulaştırdı. Mehmet Selim Kiraz gibi yargı şehitlerimizi ve teröre karşı şehadet mertebesine ulaşan tüm insanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Terör ve terörizm Türk halkını ve özellikle yargı camiasını sindiremeyecek” dedi.

Konuşmaların ardından şehit savcının makam odası ziyaret edildi. Odada Kur’an okunurken, jandarma komutanları Kiraz’ın masasına karanfil bıraktı. Savcı Kiraz’ın odasının bıraktığı gibi korunduğu gözlenirken, Kiraz’ın masasındaki adliye futbol takımı forması dikkat çekti. Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde DHKP-C’li iki terörist tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler Savcı Kiraz’ın serbest bırakılması için Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti.

Başak Akbulut - Murat Horoz