Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu memleketi Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Bekirhan Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına PKK’lı teröristler tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için memleketi Rize’nin Kendirli beldesinde cenaze namazı kılındı. Askeri uçakla ilk olarak Diyarbakır'dan Trabzon Havalimanına daha sonra baba ocağı Kendirli Beldesine getirilen şehit Fazlıoğlu için gözyaşları arasında evinin önünde helallik alınarak dua edildi. Kendirli beldesindeki Merkez Camii’nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına şehidin babası Kamil, annesi Fadime, ağabeyleri Ali ile kardeşi gibi Uzman Çavuş olan Bayram Fazlıoğlu'nun yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Semih Coşkun, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy katıldı. Şehit Fazlıoğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Omuzlarda taşınarak araca konulan şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu, Orta Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bayram Ali Sarı