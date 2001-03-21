Helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı. Ankara, İstanbul, Amasya ve Balıkesir'de düzenlenen törenlere devletin zirvesi de katılım gösterdi.

Şehitlerin cenazeleri kabristan'a getirildiğinde başka bir acı manzara ortaya çıktı.. Pek çok sehitlikte mezar taşlarının başında çeşitli oyuncaklar vardı.. Şehit vatan evlatlarının çocukları en sevdikleri oyuncaklarını şehit babalarının başına bırakıp gitmişti..

Şehitlikte yürek burkan eşyalar..

Türkiye, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında yitirdiği 13 askerini uğurladı.

Cenaze törenlerine yansıyan kareler yürekleri burktu.

Cebeci şehitliğinde objektife yansıyan görüntüler görenlere duygulu anlar yaşattı