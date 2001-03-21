Şehitlikte yürek burkan eşyalar

3.6.2017 - 14:17

Helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı. Ankara, İstanbul, Amasya ve Balıkesir'de düzenlenen törenlere devletin zirvesi de katılım gösterdi.
Şehitlerin cenazeleri kabristan'a getirildiğinde başka bir acı manzara ortaya çıktı.. Pek çok sehitlikte mezar taşlarının başında çeşitli oyuncaklar vardı.. Şehit vatan evlatlarının çocukları en sevdikleri oyuncaklarını şehit babalarının başına bırakıp gitmişti..

Şehitlikte yürek burkan eşyalar..

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Türkiye, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında yitirdiği 13 askerini uğurladı.

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Cenaze törenlerine yansıyan kareler yürekleri burktu.

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Cebeci şehitliğinde objektife yansıyan görüntüler görenlere duygulu anlar yaşattı

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

Şehitlikte yürek burkan eşyalar

 

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