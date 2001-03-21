Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Beldeyi karıştıran bu olay sonrası Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si tutuklu 9 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Ocak ayındaki ilk duruşma sonrasında tutuklu Emre Kekeç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadece Etem Ulutaş'ın tutuklu olarak yargılandığı davada 24 Mayıs'ta karar duruşması yapıldı.

"BIÇAK KULLANDILAR"

Duruşmaya tutuklu sanık Etem Ulutaş ile Emre Kekeç dışındaki tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 9 sanığın yargılandığı dava dosyası kapsamında sanıklar Etem Ulutaş ve Emre Kekeç'in camiye girip sela okuyan imamı zorla bıçak kullanarak susturmaları eylemleri nedeniyle 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan TCK'nın 39/2-c maddesi ve TCK'nın 309/1 maddesi uyarınca önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

2 SANIĞA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanıkların eylemlerini yardım eden sıfatıyla gerçekleştirmiş olmaları nedeni ile TCK'nın 39/1 maddesi uyarınca sanıklar Etem Ulutaş ve Emre Kekeç'e ayra ayrı 12'şer yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan Emre Kekeç de karar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan diğer sanıklar Hacı Hasan Göksu, Hatem Göksu, Erdoğan Göksu, Abdullah Macit, Remzi Özbey, Osman Ceylan ve Mustafa Gülcemal ise beraat etti.

İMAMA 'FETÖ'CÜ DEMİŞTİ

Duruşmanın sanıklarından Etem Ulutaş, daha önce mahkemedeki ifadesinde "Darbe girişimini televizyondan öğrendim. Bu sırada kasabadan sela sesleri geliyordu. Ancak merkez camisinde sela okunmuyordu. Dışarı çıkıp camiye doğru yürümeye başladım. Merkez camisinde sela okunmaya başlayınca camiye girdim ve FETÖ'cü olarak bildiğim Mustafa hocaya sela okumaması gerektiğini söyledim. FETÖ/PDY'yi kasabamıza musallat eden kişinin onun olduğunu belirttim. Caminin ayakkabılık bölümüne girdim. Bu sırada 5-6 kişi tarafından dışarı çıkarıldım. Ama caminin içine ayakkabı ile girmiş değilim." dedi.

Mahkemede ifadesi alınan Sızır Merkez Cami imamı Mustafa Ceylan ise camilerin ışığının yanması ve sela okunmasıyla ilgili televizyonda altyazı geçmesi üzerine camiye gittiğini belirterek, sela okumaya başladığı sırada daha önceden tanımadığı Etem Ulutaş'ın camiye bağırarak geldiğini kaydederek, "Etem caminin kapısından hızlıca girdi, 'Sen sela veremezsin, kimin selasını veriyorsun' diye bağırmaya başladı. Ardından vatandaşlar camiye girip Etem'i dışarı çıkardı. Camide arbede olunca selayı yarıda bıraktım." diyerek sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etmişti. Kararın ardından sanık avukatlarının istinaf mahkemesine itirazda bulunacakları öğrenildi.