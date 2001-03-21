Selçuk Dereli'nin yeğeni de şehit oldu

24.3.2017 - 10:25

Hakkari'nin Çukurca'da PKK’lı teröristlerin önceki gün üst bölgesine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan uzman çavuş 21 yaşındaki Mehmet Acıbucu kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda şehit olan diğer asker sözleşmeli er Onur Deniz'in ise eski hakem, spor yazarı Selçuk Dereli'nun kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 2 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerlerden sözleşmeli Er Onur Deniz'in eski hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli’nin kuzeni olduğu öğrenildi.

Instagram hesabı üzerinden acı haberi paylaşan Selçuk Dereli, “Hakkari Çukurca’da çıkan çatışmada kuzenimiz Onur Deniz şehit olmuştur. Teröre bir kez daha lanet olsun” diye yazdı.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin önceki gün üst bölgesine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş 21 yaşındaki Mehmet Acıbucu’nun Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. Acıbucu’nun şehit olduğu haberini Osmaniye’nin Kadirli İlçesi Dervişpaşa Mahallesi’nde yaşayan ailesine Kaymakamı Tamer Orhan ile beraberindeki askeri heyet verdi. Babası küçük yaşta vefat eden şehit uzman çavuş Acıbucu’nun annesi Yeter Acıbucu, acı haberi alınca fenalık geçirdi. Yeter Acıbucu’ya hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Ailenin tek oğlu ve bekar olan şehit uzman çavuş Mehmet Acıbucu’nun göreve 8 ay önce başladığı, en son 15 gün önce izinli olarak baba evine geldiği belirtildi. Şehit Acıbucu’nun cenazesinin bugün düzenlenecek törenle Kadirli’de toprağa verileceği bildirildi.

Son dakika... Ünlü spor adamının yeğeni de şehit oldu
Şehit uzman çavuş Mehmet Acıbucu


Son dakika... Ünlü spor adamının yeğeni de şehit oldu

Selçuk Dereli, kuzeninin şehit olmasının ardından instagram hesabından bu mesajı paylaştı.

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