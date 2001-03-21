Şemdinli’de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

28.5.2017 - 00:42

Hakkari’nin Şemdinli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, PKK'nın finans kaynağına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin depo kısmında silah ve mühimmat olduğuna dair bilgiler elde edinilmesi üzerine arama yapıldı.

İş yerinin depo kısmında yapılan aramada, 100 adet yivsiz av tüfeği ve bu av tüfeklerine ait 100 adet büyük ve 100 adet küçük şarjör ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında 5607 ve 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

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