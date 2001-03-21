Şemdinli’de toprağa gömülü halde bulundu

Şemdinli’de toprağa gömülü halde bulundu
9.6.2017 - 22:52

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde ilçe merkezine bağlı Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden G.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda şahsın bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet Bixsi marka ağır makineli silah ile bu silaha ait kullanıma hazır vaziyette 25 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el konulurken, gözaltına alınan G.A.’nın terör bağlantısının olup olmadığı yönündeki çalışmalarından dolayı şahıs. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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