Serdar Gökhan'a 17 yaşındaki kızdan taciz şoku!

26.5.2017 - 10:18

Oyuncu Serdar Gökhan ve eşi, telefonla taciz eden 17 yaşındaki hayranını şikâyet etti. Ancak genç kızın ailesinin isteği sonrası Gökhan şikâyetinden vazgeçti.

Serdar Gökhan adına kurulmuş fan kulübün sahibi 17 yaşındaki B.M., ünlü oyuncunun eşi Şükran Gökhan'ı arayarak eski fotoğraflarını istedi. Şükran Gökhan bu isteğini geri çevirmedi ve eşinin fotoğraflarını gönderdi.
Ancak iddiaya göre kısa süre sonra genç kızın başka istekleri olmaya başladı ve Şükran Gökhan'ı daha sık aramaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Gökhan, gerekli uyarıları yapsa da genç kız uygunsuz saatlerde aramaya devam etti

Tartışma sonrası Şükran Gökhan'ın sosyal medya hesabı çalındı. Buradan cinsel temalı görüntüler ve videolar paylaşıldı. Şikâyet sonrası başlatılan soruşturmada hesabın B.M. tarafından çalındığı tespit edildi. Soruşturma Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
Soruşturmanın devam ettiği sırada Berivan M.'nin ailesi Serdar- Şükran Gökhan çiftini arayarak, özür diledi ve kızları hakkındaki şikâyetinden vazgeçmelerini istedi.
Anne Zeliha M.'nin isteği sonrası Gökhan çifti, genç kız hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. Soruşturma kapandı.

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