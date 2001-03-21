Siirt'te AK Partili kadınlara taşlı saldırı

29.3.2017 - 00:15

Antalya'nın ardından Siirt'ten de Ak Parti'lilere saldırı haberi geldi.

AK Parti Siirt Kadın Kolları üyesi 15 kadın, yürüttükleri referandum çalışması sırasında saldırıya uğradı.

AK Parti Siirt Kadın Kolları üyesi 15 kadın Barış Mahallesi'nde halk oylaması çalışması yaptıkları esnada, mahallede bulunan çocuk ve kadınların tepkileriyle karşılaştı.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Mahallelilerin, AK Partili kadınlara sözlü tepkileri kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüştü.

Çocuk ve kadınların taşlı saldırısında, AK Partili kadınlardan Suzan Siper, göz bölgesine isabet eden bir taşla, Kübra Başkur ise omuzuna isabet eden bir taşla yaralandı.

ANTALYA'DA DA SALDIRI YAŞANDI

2 gün önce de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 'evet' standı açan başörtülü gençlere saldırı gerçekleşmişti.

AK Parti Muratpaşa Gençlik Kollarına üye kadınlar Y.K, N.Ş. ile erkek S.A'ya, R.K. ile kızı Z.Ö'nün hakarette bulunduğu ve saldırıdğı bildirilmişti.

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