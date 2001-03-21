Siirt'te FETÖ soruşturmasında Türkiye imamı yakalandı

21.3.2017 - 00:08

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili yürütülen soruşturmada, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu Türkiye imamı olduğu tespit edilen ve Ankara’da yakalanan bir kişi olmak üzere toplam 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY yöneticisi, mahrem hizmetlerinde görevli, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu Türkiye imamı olduğu tespit edilen ve Ankara’da yakalanan bir kişi ile 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen bir polis memuru muhtelif tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

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