Siirt'te PKK operasyonu: 7 gözaltı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'ya yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'ya yönelik Beğendik Beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da bulunduğu 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Pervari ilçesinde PKK'nın devlet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Aralarında Pervari ilçesinin Beğendik Beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da bulunduğu 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, binalarda arama yapıldığı, aramada çok miktarda dijital veri ve doküman ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.