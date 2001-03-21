Siirt’ten acı haber

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.

TSK: “Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında bir askerimiz şehit oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 18.00 sularında Siirt ili Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.