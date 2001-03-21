Şike kumpası davasında 6 tutuklama kararı

27.5.2017 - 00:25

Futbolda Şike kumpası davası kapsamında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Futbolda şike kumpası kurulduğu iddiasıyla devam eden mahkemede yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 6 tutuksuz sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi

Sanıklar Mustafa Tunç ve Seyfi Erdoğan'ın Bylock programını kullanmadıkları tespit edildiğinden ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verildi.

Tutuksuz Sanıklar Musa Sİyahkoç, Nazif AKtaş, İsmail Özcan, Furkan DUrmaz, Mehmet Lİkoğlu ve Celal Yasin Özdemir hakkında ise tutuklanmalarına dönük yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. Ali Öztürk başkanlığındaki mahkeme heyeti diğer sanıkların ise tutukluluk Halen'in devamına hükmetti.

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