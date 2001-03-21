Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadın güçlükle otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi’nde Seyit Onbaşı Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta dikkatsizlik sonucu Salih Zeki Caner idaresindeki 48 US 414 plakalı cip ile Taner Özdoğan yönetimindeki 48 TL 048 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle cip yoldan çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çıktı. Duvar üzerinde askıda kalan cipte yolcu olarak seyreden Hümeyra Öztepe Azak, araçta sıkıştı. Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ambulansı, Bodrum Belediyesi Acil yardım ambulansı, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı iki arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan kazazedeyi sıkıştığı yerden kurtarmak için büyük bir titizlikle çalıştı.

Acılar içinde kalan Azak, cipin kapısı kesilerek araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Azak’ın yakınlarının ise olayı haber alarak kaza mahalline gedi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.