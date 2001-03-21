Silahla yol kesip, 2 kişiyi kaçıran fidyeciler kamerada

23.3.2017 - 11:11

İzmir'de fidye istemek için iki kişiyi kaçıran suç örgütü araç kamerasından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde Öğretmen durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ve M.U. kullandıkları otomobil ile seyir halindeyken, iki otomobille kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce önü kesilerek kaçırıldı. Ö.K. ve M.U.'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirilmesi üzerine harekete geçen İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan araç plakalarını ve Ö.K. ve M.U.'nun bulunduğu otomobildeki araç kamerasını incelemeye aldı. Koordineli çalışan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonucunda, M.B. isimli bir şahısın liderliğinde kurulan bir suç örgütünün Ö.K. ve M.U.'yu fidye istemek amaçlı kaçırdığı tespit edildi. Araç kamerasından kimlikleri tespit edilen M.B., İ.B., E.B., A.Y.K., B.C.K., N.İ., Ş.K., K.B., A.Y., R.H. ve H.T. isimli şahısların Buca ve Gaziemir'de bulunan adreslerine Komando Timlerinin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler yapılan etkili operasyonlar sonucu, Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesinde bir dağ evinde zorla tuttukları M.U. ve Ö.K.'yi serbest bıraktığı ve olayda kullandıkları av tüfeğini de dağ evinde bırakarak kaçtıkları öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen B.C.K., N.İ., Ş.K., K.B., A.Y. ve R.H. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, H.T. isimli şahıs ise serbest bırakıldı. Öte yandan, suç örgütünün lideri M.B. ve İ.B., E.B. ve A.Y.K. isimli şahısların yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Halil İbrahim Karabıyık

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