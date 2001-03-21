Şile sahiline mayın vurdu

3.6.2017 - 15:40

İstanbul'da sahilde mayın bulundu!

Şile Ağlayan Kayalar Mevkii'nde sahil kenarında mayın tetikleyici sistemi olduğu öğrenilen cisim bulundu.

İstanbulda sahilde mayın bulundu!

Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı cisim, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şile Ağlayan Kayalar Mevkii'nde sahil kenarında mayın tetikleyici sistemi olduğu öğrenilen bir cisim bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Karaya vuran mayın tetikleyicisi, yoğun güvenlik tedbiri alınarak fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan mayın tetikleyicisi bomba uzmanları tarafından alınarak incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

Cenk İşver

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