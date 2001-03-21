Silivri Cezaevine FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Silivri Cezaevi yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 10 farklı soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Silivri Cezaevi yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında ceza infaz memurlarının da bulunduğu 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 45 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şahısların aktif olarak çalışan kamu görevlisi olduğu tespit edilirken, aranan 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

