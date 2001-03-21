Silivride kadın cesedi bulundu

İSTANBUL'un Silivri İlçesi'ndeki ormanlık alanda hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, başından ve sağ kolundan vurularak öldürülmüş bir kadının cesedini buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi Kurtdere mevkiinde hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü. Öldürüldüğü belirlenen kadın için Jandarma ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede başından ve sağ kolundan tüfekle vurulduğu tespit edildi. Çevrede ise tüfeğe ait 2 fişek ele geçirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadın cesedinin kimliğini belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.