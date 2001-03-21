Silop'de dere yatağına mühimmat bulundu

25.3.2017 - 22:22

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK terör örgütüne ait 4 adet Ak-47 uzun namlulu tüfek, 41 adet roket mühimmatı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada “İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Dicle Mahallesi’nde bir dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülmüş vaziyette; 4 adet Ak-47 uzun namlulu tüfek, 41 adet roket mühimmatı, 38 adet roket atar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 9 adet Kalaşnikof şarjörü, 5 adet el telsizi, 6 adet hücum yeleği, bin 400 adet Bixi mühimmatı ve çok sayıda pil ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Melih Yiğit

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