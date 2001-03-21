Silopi’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Cudi Mahallesi’nde bulunan bir adreste arama çalışması yapılmıştır. Çalışmada, 1 adet Bixi silah, 21 adet el bombası, 20 adet sevk fişeği, 20 adet roketatar başlığı ve 5 bin adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmıştır. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Ayaz Müldür