Sinan Ogan hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın MHP’den ihraç edilen Sinan Ogan’ın Twittter hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sinan Ogan’ın, hafta sonunda Yozgat’ta katıldığı toplantıyla ilgili attığı tweetlerde "Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı şimdi de silahlı saldırı.Saldırıyı Bekir Bozdağ, Vali, Emniyet Müdürü ve Sadir Durmaz ortak planladı.

Bu karanlık plan Hollandalı Bekir’in onayı ve maalesef ki taşeronluğa soyunanların desteği ile hayata geçirilmek isteniyor" mesajları ile ilgili olarak Adalet Bakanı Bozdağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Bozdağ’ın Ogan’ın iddialarının iftira niteliğinde olması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Yozgat’ta yaşanan olaylar ile ilgili olarak Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Sinan Ogan’ın toplantı yapacağı salonun dışında iki grup arasında arbede yaşandığı belirtilirken "Olay esnasında ne resmi görevliler nede gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır.

Ogan’ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz"ifadelerine yer verilmişti.