Sınıfta arkadaşını öldüren liseliden şok açıklama

Rize'nin Pazar ilçesinde derste sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren, daha sonra gittiği tuvalette kendisini ağır yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Rize'nin Pazar ilçesinde sınıf arkadaşını derste bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ağır yaralayan lise öğrencisi tutuklandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören B.K. (16), hayati tehlikeyi atlatmasının ardından yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

'TESADÜF' DEDİ!

Pazar Cumhuriyet Başsavcılığınca, psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.K'nin, hiçbir gruba üye olmadığını, olayın tesadüfen gerçekleştiğini, sınıf arkadaşı Emir Taş'ı (16) planlayarak öldürmediğini, bıçağı 5 liraya satın aldığını ve sınıf arkadaşlarıyla kurdukları "WhatsApp grubu" dışında hiçbir grupla yazışmadığını söylediği, marjinal gruplara üye olduğu suçlamasını da reddettiği öğrenildi.

MAHKUM KOĞUŞUNA ALINDI

İfadesinin ardından cezaevine gönderilen B.K'nin sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, tedavisine mahkum koğuşunda devam edildiği belirtildi. Pazar ilçesinde 21 Mart'ta lisede öğrenim gören B.K. (16), derste ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Taş hayatını kaybetmişti. Olayın ardından alt kattaki tuvalete giderek kendisini de bıçakla boynundan yaralayan B.K, tedavi altına alınmıştı.

'KARADENİZ'İ TERK ETTİLER'

Zanlının dayısı, daha önce yaptığı açıklamada “Kız kardeşim Neşe, Osman eniştem, yeğenim durmaz artık burada. Osman oğlundan vazgeçti. Doktorlara, ‘Yaşamasın. Yaşamasını istemiyorum. Yaşarsa yüzüne bakmam’ dedi. Zor, çok zor bir iş. Bırakın Pazar’ı terk etmeyi, Karadeniz’i terk ettiler" demişti.

Bir bıçak iki aileyi mahvetti